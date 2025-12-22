Smaczny ryż to podstawa udanego posiłku, dlatego tak ważne jest jego właściwe przygotowanie. Urządzenie do gotowania ryżu Philips z 5-warstwową złotą wewnętrzną misą wytwarza więcej ciepła i rozprowadza je równomiernie, dzięki czemu ryż jest naprawdę pyszny.