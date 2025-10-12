ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Mini Rice Cooker HD3071/52

Produkcja zakończona

Viva CollectionMinigarnek do gotowania ryżu

HD3071/52

Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność

Nieszablonowy minigarnek firmy Philips z różnymi menu ma idealny rozmiar, który pozwala stworzyć wiele zdrowych przepisów na świeże posiłki za każdym razem, gdy z niego korzystasz.

Poznaj wszystkie korzyści

Różne menu dostosowane do różnych potrzeb kulinarnych

Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność

  • 0,7 l

  • Cyfrowy wyświetlacz

  • Sterowanie dotykowe

  • 330 W

Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka

Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka

Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka

Minutnik (do 24 godzin) daje pewność, że posiłki będą gotowe na czas

Minutnik (do 24 godzin) daje pewność, że posiłki będą gotowe na czas

Łatwy do zaprogramowania minutnik (do 24 godzin) daje pewność, że posiłki będą gotowe na czas

Pojemność 2 l – gotowanie dla jednej osoby lub małych rodzin

Pojemność 2 l – gotowanie dla jednej osoby lub małych rodzin

Dzięki pojemności 2 l można ugotować 4 filiżanki ryżu i kleik ryżowy z 1/2 filiżanki ryżu. Odpowiedni w przypadku gotowania dla jednej osoby lub małych rodzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się o resztki

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie