ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Daily Collection Urządzenie do gotowania ryżu z garnkiem

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Daily CollectionUrządzenie do gotowania ryżu z garnkiem

HD3115/65

Daily Collection Urządzenie do gotowania ryżu z garnkiem

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Nieprzywierający i odporny na zarysowania 5-warstwowy garnek wewnętrzny firmy Philips utrzymuje ciepło i rozprowadza je równomiernie, zapewniając dobry smak oraz gorący, puszysty ryż nawet do 24 godzin.

  • PDF plik
  • 22 August 2024

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!