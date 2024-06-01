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Daily Collection Urządzenie do gotowania ryżu z garnkiem
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HD3119/66
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Nieprzywierający i odporny na zarysowania 5-warstwowy złoty garnek wewnętrzny firmy Philips utrzymuje ciepło i rozprowadza je równomiernie, zapewniając dobry smak oraz gorący, puszysty ryż nawet do 48 godzin.
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