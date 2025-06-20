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  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla
  • Najlepsze smaki na grilla

Grill stołowy

HD6212/90

2.4
| (7) Opinie
Najlepsze smaki na grilla
Grill stołowy Philips pozwala w pełni wykorzystać możliwości domowego grillowania. Od dymnych aromatów po delikatne steki – szklana pokrywa pozwala zachować smaki, zapewniając pyszne dania z grilla.
Poznaj wszystkie korzyści

Generator dymu i aromatów dla doskonałego smaku

Najlepsze smaki na grilla

  • Dymiarka

  • Generator aromatów

  • Regulacja temperatury

  • 2400 W

  • Duża powierzchnia grillowania: 1250 cm²

Delektuj się dymnym smakiem grilla

Delektuj się dymnym smakiem grilla

Dodaj zrębki drewna i zamknij pokrywę, aby nadać mięsu i rybom aromat dymu z grilla.

Generator aromatów ziół, wina i nie tylko

Generator aromatów ziół, wina i nie tylko

Generator aromatów wzmacniający smak potraw naturalnymi aromatami ziół lub wina.

Regulowana temperatura zapewnia doskonałe rezultaty

Regulowana temperatura zapewnia doskonałe rezultaty

Pięć poziomów temperatury umożliwia perfekcyjne grillowanie dowolnego składnika.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.4

z 5

7

Opinie

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Przegląd ten został wykonany dla Philips asztali grillsütő

Przegląd ten został wykonany dla Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips asztali grillsütő

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Przegląd ten został wykonany dla Philips asztali grillsütő

Przegląd ten został wykonany dla Philips asztali grillsütő

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Przypisy

  1. W porównaniu z modelem Philips HD6212 bez otworu odpływowego, testowane na burgerze wołowym.