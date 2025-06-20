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HD6212/90
Dymiarka
Generator aromatów
Regulacja temperatury
2400 W
Duża powierzchnia grillowania: 1250 cm²
Dodaj zrębki drewna i zamknij pokrywę, aby nadać mięsu i rybom aromat dymu z grilla.
Generator aromatów wzmacniający smak potraw naturalnymi aromatami ziół lub wina.
Pięć poziomów temperatury umożliwia perfekcyjne grillowanie dowolnego składnika.
2.4
z 5
7
Opinie
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
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ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Zweryfikowany kupujący
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
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Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
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W porównaniu z modelem Philips HD6212 bez otworu odpływowego, testowane na burgerze wołowym.