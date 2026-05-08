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Grill stołowy
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HD6212/90
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Instrukcja obsługi
Grill stołowy Philips pozwala w pełni wykorzystać możliwości domowego grillowania. Od dymnych aromatów po delikatne steki – szklana pokrywa pozwala zachować smaki, zapewniając pyszne dania z grilla.
Z głównego korpusu grilla firmy Philips wydobywa się dużo dymu lub zapach spalenizny:
Płyty grilla firmy Philips nie są równomiernie podgrzewane
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