ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
  • Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację

Grill stołowy

HD6222/90

Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację
Delektuj się smakiem domowych grillowanych potraw dzięki grillowi stołowemu Philips. Dwie strefy grzewcze i odwracalne płyty zapewniają wszechstronne grillowanie i doskonałe rezultaty.
Poznaj wszystkie korzyści

Odwracalne płyty zwiększają komfort grillowania

Pyszne grillowanie – od śniadania po kolację

  • 2 strefy grzewcze

  • Odwracalne płyty

  • Regulacja temperatury

  • Duża powierzchnia grillowania: 1400 cm²

  • 2400 W

2 niezależne strefy grzewcze, doskonałe rezultaty dla wszystkich potraw

2 niezależne strefy grzewcze, doskonałe rezultaty dla wszystkich potraw

Dwa obszary grillowania umożliwiają niezależne ustawienie temperatury i jednoczesne przyrządzanie różnych potraw.

Regulowana temperatura zapewnia doskonałe rezultaty

Regulowana temperatura zapewnia doskonałe rezultaty

Pięć poziomów temperatury umożliwia perfekcyjne grillowanie dowolnego składnika.

Odwracalne płyty zwiększają uniwersalność

Odwracalne płyty zwiększają uniwersalność

Odwracane płyty na patelnię lub grill. Przyrządzaj wszystko, od mięsa po warzywa, jajka i naleśniki.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Wystarczy zdjąć płyty grilla, aby ułatwić czyszczenie w zmywarce lub pod bieżącą wodą.

  2. W porównaniu z modelem Philips HD6212 bez otworu odpływowego, przy użyciu burgera wołowego