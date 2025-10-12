Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
HD6222/90
2 strefy grzewcze
Odwracalne płyty
Regulacja temperatury
Duża powierzchnia grillowania: 1400 cm²
2400 W
Dwa obszary grillowania umożliwiają niezależne ustawienie temperatury i jednoczesne przyrządzanie różnych potraw.
Pięć poziomów temperatury umożliwia perfekcyjne grillowanie dowolnego składnika.
Odwracane płyty na patelnię lub grill. Przyrządzaj wszystko, od mięsa po warzywa, jajka i naleśniki.
Opinie
Wystarczy zdjąć płyty grilla, aby ułatwić czyszczenie w zmywarce lub pod bieżącą wodą.
W porównaniu z modelem Philips HD6212 bez otworu odpływowego, przy użyciu burgera wołowego