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Grill stołowy

HD6222/90

Grill stołowy

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Instrukcje oraz dokumentacja

Delektuj się smakiem domowych grillowanych potraw dzięki grillowi stołowemu Philips. Dwie strefy grzewcze i odwracalne płyty zapewniają wszechstronne grillowanie i doskonałe rezultaty.

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  • 6 June 2026

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