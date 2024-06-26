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Daily Collection Ekspres do kawy
Produkcja zakończona
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HD7466/20
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Niezawodny i prosty w obsłudze ekspres do kawy, idealny dla osób szukających czegoś o niewielkich rozmiarach.
Wszystko (4)
Dlaczego ekspres Philips hałasuje podczas parzenia?
Jak często należy usuwać kamień z ekspresu Philips?
Gdzie można kupić nowy dzbanek do ekspresu Philips?
Czy muszę usuwać kamień z ekspresu do kawy Philips?
Milk TwisterSpieniacz do mleka
Po zaparzeniu kawy nadal występuje kapanie z ekspresu firmy Philips
Uchwyt filtra ekspresu do kawy Philips przelewa się
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