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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli temperatury wypiekacz do chleba Philips VIVA umożliwia przygotowanie chleba takiego jak lubisz, z jasną, średnią lub ciemną skórką. Wystarczy wybrać kolor z poziomu panelu sterowania.
Cudowny zapach świeżego, ciepłego chleba o poranku – prawdziwa rozkosz i idealny początek każdego dnia! Wystarczy poprzedniej nocy ustawić zegar opóźnienia na odpowiednią godzinę, a wypiekacz przygotuje i upiecze chleb w nocy, a po obudzeniu – lub w innym wybranym przez siebie momencie – będzie można delektować się pysznym, świeżo upieczonym chlebem.
Wypiekacz emituje podczas mieszania sygnały dźwiękowe informujące o tym, że można dosypać dodatkowe składniki.
4.3
z 5
20
Opinie
90%
poleca ten produkt
Zox55
13/09/2024
Hrvatska
Odličan
Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Pete22
07/09/2022
България
Прекрасен мултифункционален уред
С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи
Zalety
Компактен,икономичен, мултифункционален
Wady
Ами няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
spdsem
26/10/2021
Україна
Все подобається
Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.
Zalety
Велика кількість програм
Wady
Не має
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26