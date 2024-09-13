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Produkcja zakończona

HD9046/90

HD9046/90

4.3

| (20) Opinie | 90% poleca ten produkt

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3 poziomy opiekania pozwalają uzyskać chrupiącą skórkę

3 poziomy opiekania pozwalają uzyskać chrupiącą skórkę

Dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli temperatury wypiekacz do chleba Philips VIVA umożliwia przygotowanie chleba takiego jak lubisz, z jasną, średnią lub ciemną skórką. Wystarczy wybrać kolor z poziomu panelu sterowania.

Zegar z 13-godz. opóźnieniem pozwala cieszyć się świeżym chlebem z samego rana

Zegar z 13-godz. opóźnieniem pozwala cieszyć się świeżym chlebem z samego rana

Cudowny zapach świeżego, ciepłego chleba o poranku – prawdziwa rozkosz i idealny początek każdego dnia! Wystarczy poprzedniej nocy ustawić zegar opóźnienia na odpowiednią godzinę, a wypiekacz przygotuje i upiecze chleb w nocy, a po obudzeniu – lub w innym wybranym przez siebie momencie – będzie można delektować się pysznym, świeżo upieczonym chlebem.

Wskaźnik dodawania składników do specjalnych receptur

Wskaźnik dodawania składników do specjalnych receptur

Wypiekacz emituje podczas mieszania sygnały dźwiękowe informujące o tym, że można dosypać dodatkowe składniki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

20

Opinie

90%

poleca ten produkt

3

13/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha

Date of Use 2022-09-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha

Date of Use 2022-09-13

07/09/2022

България

България

Прекрасен мултифункционален уред

С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи

Zalety

Компактен,икономичен, мултифункционален

Wady

Ами няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

26/10/2021

Україна

Україна

Все подобається

Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.

Zalety

Велика кількість програм

Wady

Не має

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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