Zacznę od aspektów wizualnych. W mojej nowoczesnej kuchni komponuje się świetnie, pomimo swoich sporych rozmiarów. Jest to czarne, klasyczne urządzenie z dotykowym panelem na górze, który podświetla się tylko, gdy urządzenie jest włączone. Ogromny plus za okienko do podglądania potraw, nie trzeba za każdym razem otwierać urządzenia by podejrzeć przygotowywaną potrawę. Potrawy są zdecydowanie lepsze niż te przygotowywane w piekarniku. Uwielbiam to, że nie muszę czekać 20 minut na nagrzanie się piekarnika, po prostu wrzucam jedzenie do misy AirFryer'a i go włączam. Mycie urządzenia jest banalnie proste, co uważam za ogromną zaletę. Zdecydowanie polecam każdemu, kto jeszcze się zastanawia. Jest to urządzenie idealne dla osób, dbających o figurę oraz chcących zaoszczędzić czas spędzony w kuchni.