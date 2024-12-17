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  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
  • Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!

Philips Ovi XLAirfryer seria 3000

HD9257/80

5
| (23) Opinie | 100% poleca ten produkt
Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oczach!
Rozkoszuj się zdrowym jedzeniem — chrupiącym na zewnątrz i soczystym w środku — dzięki urządzeniu air fryer Philips Ovi z technologią Rapid Air. Pobierz aplikację HomeID i odkrywaj setki przepisów na pyszne posiłki każdego dnia. Frytkownica beztłuszczowa Philips sprawia, że przygotowanie zdrowych i smacznych dań jest prostsze niż kiedykolwiek!
Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki technologii RapidAir

Praktyczne okienko do podglądania potraw. Smaczne dania w prosty sposób, na Twoich oc...

  • Technologia RapidAir

  • 5,6 l

  • Czarny

Przezroczyste okienko

Przezroczyste okienko

Dzięki przezroczystemu okienku wystarczy rzut oka, aby sprawdzić postęp przygotowywania Twojego pysznego posiłku.

Funkcje gotowania 13 w 1

Funkcje gotowania 13 w 1

Urządzenie Airfryer firmy Philips oferuje szeroki wachlarz możliwości: smażenie, pieczenie, grillowanie, prażenie, suszenie, podpiekanie, rozmrażanie, odgrzewanie i nie tylko.

Technologia RapidAir

Technologia RapidAir

Technologia RapidAir z wyjątkową konstrukcją w kształcie rozgwiazdy powoduje wirowanie gorącego powietrza, pozwalając Ci przygotowywać pyszne potrawy, które są chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku, z niewielką ilością lub bez dodatku oleju.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

23

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/12/2024

Україна

Україна

О це так штука!

Доставили швидко, працює супер! Всі страви виходять набагато смачнішими ніж в духовці чи на сковорідці. Кожен день шукаю, що би це ще на ній приготувати

Zalety

Легка, зручна, відносно невелика, прожарка з усіх сторін

Wady

Відмивати треба добре

Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

09/12/2023

Україна

Україна

Мрія для здорового харчування мультипіч філіпс!

Потрібен був маленький прилад для приготування корисної їжі. Ця модель стала ідеальним рішенням. Готує швидко та смачно а головне здоровіше бо без масла. Сподобався результат та швидкість приготування страв. Раджу всім хто слідкує за харчуванням та хоче щось невелика на кухню.

Zalety

Маленька Дуже смачно та швидко готує

Wady

Треба мити

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

08/12/2023

Україна

Україна

Мультипіч смачно та корисно

Дуже економить мій час. Дівчина задоволена. Рекомендую можна готувати без масла

Zalety

Швидко легко мити і головне здоровіша менш жирна їжа

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy firmy Philips.

  2. W porównaniu z zawartością tłuszczu w mięsie z kurczaka i wieprzowym przygotowanym w zwykłej frytownicy i woku.

  3. Dostępne tylko w krajach, w których jest obecna społeczność HomeID.