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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Technologia RapidAir
5,6 l
Czarny
Dzięki przezroczystemu okienku wystarczy rzut oka, aby sprawdzić postęp przygotowywania Twojego pysznego posiłku.
Urządzenie Airfryer firmy Philips oferuje szeroki wachlarz możliwości: smażenie, pieczenie, grillowanie, prażenie, suszenie, podpiekanie, rozmrażanie, odgrzewanie i nie tylko.
Technologia RapidAir z wyjątkową konstrukcją w kształcie rozgwiazdy powoduje wirowanie gorącego powietrza, pozwalając Ci przygotowywać pyszne potrawy, które są chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku, z niewielką ilością lub bez dodatku oleju.
5.0
z 5
23
Opinie
100%
poleca ten produkt
Somelie
17/12/2024
Україна
О це так штука!
Доставили швидко, працює супер! Всі страви виходять набагато смачнішими ніж в духовці чи на сковорідці. Кожен день шукаю, що би це ще на ній приготувати
Zalety
Легка, зручна, відносно невелика, прожарка з усіх сторін
Wady
Відмивати треба добре
Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
Petro1713
09/12/2023
Україна
Мрія для здорового харчування мультипіч філіпс!
Потрібен був маленький прилад для приготування корисної їжі. Ця модель стала ідеальним рішенням. Готує швидко та смачно а головне здоровіше бо без масла. Сподобався результат та швидкість приготування страв. Раджу всім хто слідкує за харчуванням та хоче щось невелика на кухню.
Zalety
Маленька Дуже смачно та швидко готує
Wady
Треба мити
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
Artem1317
08/12/2023
Україна
Мультипіч смачно та корисно
Дуже економить мій час. Дівчина задоволена. Рекомендую можна готувати без масла
Zalety
Швидко легко мити і головне здоровіша менш жирна їжа
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Мультипіч Philips HD9257/80 Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy firmy Philips.
W porównaniu z zawartością tłuszczu w mięsie z kurczaka i wieprzowym przygotowanym w zwykłej frytownicy i woku.
Dostępne tylko w krajach, w których jest obecna społeczność HomeID.