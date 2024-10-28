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  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
  • Gorący w środku, chłodny na zewnątrz

Czajnik elektr. z podwójną izolacją 5000Czajnik elektryczny z podwójną izolacją serii 5000

HD9395/90

5
| (12) Opinie | 100% poleca ten produkt
Gorący w środku, chłodny na zewnątrz
Nasz czajnik z dwuwarstwową izolacją gwarantuje bezproblemowe gotowanie: długotrwałe ciepło, pełne bezpieczeństwo dzięki dwuwarstwowej izolacji oraz oszczędność energii dzięki wskaźnikowi liczby filiżanek. Wnętrze wykonane ze stali szlachetnej nadającej się do kontaktu z żywnością zapewnia trwałość i czystość.
Poznaj wszystkie korzyści

Podwójna izolacja i wnętrze ze stali szlachetnej

Gorący w środku, chłodny na zewnątrz

  • Bezpieczne i wydajne gotowanie

  • Ogromna moc, stylowy design

  • Duża pojemność 1,7 l

Czajnik z podwójnymi ściankami i warstwą izolacyjną

Czajnik z podwójnymi ściankami i warstwą izolacyjną

Nie musisz czekać, aż zewnętrzna powierzchnia czajnika ostygnie. Nasz czajnik z podwójnymi ściankami posiada warstwę izolacyjną, dzięki której jest on chłodny na zewnątrz, jednocześnie utrzymując ciepło wody wewnątrz przez dłuższy czas.

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika z kontrolerem Strix

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika z kontrolerem Strix

Wbudowany kontroler Strix automatycznie wyłącza czajnik po opróżnieniu go z wody lub podniesieniu go z podstawy. Tym samym oszczędza on energię i zapobiega ryzyku wygotowania się wody i uszkodzenia czajnika.

Stal szlachetna klasy spożywczej i ochrona antykorozyjna

Stal szlachetna klasy spożywczej i ochrona antykorozyjna

Przygotowywane napoje będą zawsze bezpieczne, a filiżanki czyste. Czajnik jest wykonany ze stali nierdzewnej o jakości spożywczej, co zapewnia maksymalną higienę i ochronę przed korozją.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

12

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Zalety

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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