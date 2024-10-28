Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Bezpieczne i wydajne gotowanie
Ogromna moc, stylowy design
Duża pojemność 1,7 l
Nie musisz czekać, aż zewnętrzna powierzchnia czajnika ostygnie. Nasz czajnik z podwójnymi ściankami posiada warstwę izolacyjną, dzięki której jest on chłodny na zewnątrz, jednocześnie utrzymując ciepło wody wewnątrz przez dłuższy czas.
Wbudowany kontroler Strix automatycznie wyłącza czajnik po opróżnieniu go z wody lub podniesieniu go z podstawy. Tym samym oszczędza on energię i zapobiega ryzyku wygotowania się wody i uszkodzenia czajnika.
Przygotowywane napoje będą zawsze bezpieczne, a filiżanki czyste. Czajnik jest wykonany ze stali nierdzewnej o jakości spożywczej, co zapewnia maksymalną higienę i ochronę przed korozją.
5.0
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Zalety
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Część promocji
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000