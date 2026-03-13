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Czajnik elektr. z podwójną izolacją 5000 Czajnik elektryczny z podwójną izolacją serii 5000

Obsługa klienta

Czajnik elektr. z podwójną izolacją 5000Czajnik elektryczny z podwójną izolacją serii 5000

HD9395/90

Czajnik elektr. z podwójną izolacją 5000 Czajnik elektryczny z podwójną izolacją serii 5000

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Instrukcje oraz dokumentacja

HD9395_642001001942_EU9_UM DFU

  • PDF plik, 8.8 MB
  • 13 March 2026

Nasz czajnik z dwuwarstwową izolacją gwarantuje bezproblemowe gotowanie: długotrwałe ciepło, pełne bezpieczeństwo dzięki dwuwarstwowej izolacji oraz oszczędność energii dzięki wskaźnikowi liczby filiżanek. Wnętrze wykonane ze stali szlachetnej nadającej się do kontaktu z żywnością zapewnia trwałość i czystość.

  • PDF plik
  • 18 May 2026

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