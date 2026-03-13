Nasz czajnik z dwuwarstwową izolacją gwarantuje bezproblemowe gotowanie: długotrwałe ciepło, pełne bezpieczeństwo dzięki dwuwarstwowej izolacji oraz oszczędność energii dzięki wskaźnikowi liczby filiżanek. Wnętrze wykonane ze stali szlachetnej nadającej się do kontaktu z żywnością zapewnia trwałość i czystość.