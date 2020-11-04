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Produkcja zakończona

Depilator

HP2843/01

4.9

| (8) Opinie | 88% poleca ten produkt

Satinelle

Unikalny system depilacji firmy Philips eliminuje włoski wraz z cebulkami, pozostawiając skórę gładką i delikatną na wiele tygodni. Odrastające włoski są miękkie i cienkie, a depilacja jest szybka i łatwa.

Poznaj wszystkie korzyści

Satinelle

Unikalny system depilacji firmy Philips

Unikalny system depilacji firmy Philips eliminuje włosy wraz z cebulkami, pozostawiając skórę gładką i delikatną na wiele tygodni. Odrastające włoski są miękkie i cienkie.

Głowica depilująca z możliwością mycia

Higieniczne i łatwe czyszczenie

Szczotka ułatwiająca czyszczenie

Szczotka ułatwiająca czyszczenie i zapewniająca optymalną higienę

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

8

Opinie

88%

poleca ten produkt

3
2
1

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Zalety

За

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор

Data użycia 2018-11-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор

Data użycia 2018-11-04

12/11/2019

Україна

Україна

Бездоганний для домашнього використання

Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор

01/11/2019

Україна

Україна

Отличный вечный эпилятор!

У меня этот эпилятор уже 8 лет, до сих пор работает ОТЛИЧНО! сам эпилятор как новый, только надписи стерлись, работает так , как и в самом начале службы, блок питания тоже хороший, качественный. Работой эпилятора довольна, нет пропущенных волос и вросших волос. Если буду покупать новый, то обязательно тоже выберу Филипс!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP2843/01 Епілятор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP2843/01 Епілятор

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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