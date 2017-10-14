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  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu

Produkcja zakończona

Lampa podczerwieni InfraCare

HP3621

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Skuteczne łagodzenie bólu
Głęboko wnikające ciepło lampy podczerwieni
Poznaj wszystkie korzyści

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Skuteczne łagodzenie bólu

  • 200 W

  • Skupiony obszar naświetlania

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

14/10/2017

Polska

Polska

przydatna do domowego leczenia bólu stawów

lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie