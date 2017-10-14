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Produkcja zakończona
200 W
Skupiony obszar naświetlania
Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
andrev75
14/10/2017
Polska
przydatna do domowego leczenia bólu stawów
lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare