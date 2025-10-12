Technologia EHD+ zapewnia większą ochronę i bardziej lśniące włosy

Zaawansowana technologia EHD+ firmy Philips sprawia, że lokówka zawsze rozprowadza ciepło równomiernie – nawet w przypadku wysokich temperatur, a także zapobiega powstawaniu szkodliwych, gorących punktów. Dzięki temu można cieszyć się większą ochroną, a co za tym idzie, zdrowymi i lśniącymi włosami.