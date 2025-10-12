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Produkcja zakończona
HP4638/00
Nadaj włosom blask!
Wydobądź blask swoich włosów. Lśniące włosy wyglądają najlepiej po skorzystaniu z prostownicy Philips SalonStraight Active Ion. Pielęgnacja jonowa, ceramiczne płytki grzejne oraz temperatura jak podczas profesjonalnej stylizacji zapewniają olśniewające efekty.
180°C
Ceramiczne
IonBoost
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.
Zaawansowana technologia EHD+ firmy Philips sprawia, że lokówka zawsze rozprowadza ciepło równomiernie – nawet w przypadku wysokich temperatur, a także zapobiega powstawaniu szkodliwych, gorących punktów. Dzięki temu można cieszyć się większą ochroną, a co za tym idzie, zdrowymi i lśniącymi włosami.
Opinie