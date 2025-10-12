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Produkcja zakończona
HP4680/01
Spełnij swoje marzenia o pięknej fryzurze
Świat należy do dziewcząt. Lokówka Girl Glam wyposażona jest w pięć nasadek do modelowania włosów, dzięki czemu możesz zmienić fryzurę, kiedy tylko zechcesz. Idealna lokówka dla dziewcząt, które wiedzą czego chcą.
5 nasadek
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.
Ceramiczne płytki przesuwają się po włosach bez wysiłku, zapewniając efekt idealnie prostych i lśniących włosów.
Ta nasadka pozwala uzyskać fajny efekt na włosach.
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