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Produkcja zakończona

Lokówka wielofunkcyjna

HP4680/01

Spełnij swoje marzenia o pięknej fryzurze

Świat należy do dziewcząt. Lokówka Girl Glam wyposażona jest w pięć nasadek do modelowania włosów, dzięki czemu możesz zmienić fryzurę, kiedy tylko zechcesz. Idealna lokówka dla dziewcząt, które wiedzą czego chcą.

Poznaj wszystkie korzyści

Girl Glam

Spełnij swoje marzenia o pięknej fryzurze

  • 5 nasadek

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.

Nasadka prostująca włosy pozwala uzyskać piękne, lśniące włosy

Ceramiczne płytki przesuwają się po włosach bez wysiłku, zapewniając efekt idealnie prostych i lśniących włosów.

Karbownica zapewnia ciekawe fryzury

Karbownica zapewnia ciekawe fryzury

Ta nasadka pozwala uzyskać fajny efekt na włosach.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie