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Produkcja zakończona
Prostowanie włosów nigdy nie było tak łatwe
Miej wszystko pod kontrolą dzięki prostownicy SalonStyle & Control. Zaawansowana technologia turmalinowych płytek z powłoką ceramiczną w połączeniu z temperaturą profesjonalnej stylizacji 230ºC gwarantują układanie wspaniałych fryzur z lśniących i prostych włosów.
Przydatna technologia obrotowego połączenia przewodu sieciowego pozwala obracać przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą się.
Regulowane ustawienia temperatury pozwalają szybko i łatwo zmienić temperaturę działania urządzenia z niskiej na wysoką. Dzięki temu możesz wybrać idealną temperaturę dostosowaną do swojego typu włosów oraz do ich indywidualnych potrzeb, zapewniającą upragnione, gładkie włosy.
Niektóre prostownice do włosów i lokówki są wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Ta funkcja została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu spokoju ducha. Jeśli urządzenie pozostanie włączone, wyłączy się automatycznie po upływie 60 minut.
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karo0001
14/08/2014
Polska
Super!
Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener
Karo
18/12/2013
Polska
jest super
elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Zalety
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Wady
Не має
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Data użycia 2018-07-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Data użycia 2018-07-30