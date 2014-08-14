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Produkcja zakończona

Prostownica

HP4686/22

5

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Prostowanie włosów nigdy nie było tak łatwe

Miej wszystko pod kontrolą dzięki prostownicy SalonStyle & Control. Zaawansowana technologia turmalinowych płytek z powłoką ceramiczną w połączeniu z temperaturą profesjonalnej stylizacji 230ºC gwarantują układanie wspaniałych fryzur z lśniących i prostych włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

Prostownica do włosów SalonStyle & Control

Prostowanie włosów nigdy nie było tak łatwe

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodów

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodów

Przydatna technologia obrotowego połączenia przewodu sieciowego pozwala obracać przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą się.

Regulowane ustawienia temperatury pozwalają cieszyć się niezwykle gładkimi włosami, niezależnie od ich rodzaju

Regulowane ustawienia temperatury pozwalają szybko i łatwo zmienić temperaturę działania urządzenia z niskiej na wysoką. Dzięki temu możesz wybrać idealną temperaturę dostosowaną do swojego typu włosów oraz do ich indywidualnych potrzeb, zapewniającą upragnione, gładkie włosy.

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Niektóre prostownice do włosów i lokówki są wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Ta funkcja została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu spokoju ducha. Jeśli urządzenie pozostanie włączone, wyłączy się automatycznie po upływie 60 minut.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

Super!

Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener

18/12/2013

Polska

Polska

jest super

elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4686/22 Straightener

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Zalety

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Wady

Не має

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Data użycia 2018-07-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Data użycia 2018-07-30

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie