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Lokówka wielofunkcyjna
Produkcja zakończona
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HP4698/01
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy lokówki Philips można używać na krótkich włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Lokówka Philips nie zapewnia odpowiednio mocnego skrętu włosów
Powłoka płytek prostownicy Philips wyciera się
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się