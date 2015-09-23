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Produkcja zakończona
HP4698/22
Więcej możliwości, nieustanna pielęgnacja
Wszechstronna lokówka Salon SuperStylist pozwala wykazać się kreatywnością i stworzyć najmodniejszą fryzurę na każdą okazję.
SalonSuper Stylist
Te narzędzia do stylizacji umożliwiają stworzenie każdej wymarzonej fryzury. Postaw na kreatywność!
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Powłoka ceramiczna zapobiega przesuszeniu włosów i zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła.
4.3
z 5
9
Opinie
Czesio87
23/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
aga1
29/11/2013
Polska
polecam, uniwersalna, niezawodna
Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler