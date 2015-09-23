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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
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Produkcja zakończona

Lokówka wielofunkcyjna

HP4698/22

4.3

| (9) Opinie

Więcej możliwości, nieustanna pielęgnacja

Wszechstronna lokówka Salon SuperStylist pozwala wykazać się kreatywnością i stworzyć najmodniejszą fryzurę na każdą okazję.

Poznaj wszystkie korzyści

Własny styl dzięki lokówce SalonSuper Stylist

Więcej możliwości, nieustanna pielęgnacja

  • SalonSuper Stylist

13-elementowy zestaw z lokówką zapewnia nieograniczoną wolność stylizacji

13-elementowy zestaw z lokówką zapewnia nieograniczoną wolność stylizacji

Te narzędzia do stylizacji umożliwiają stworzenie każdej wymarzonej fryzury. Postaw na kreatywność!

5 fryzur: proste włosy, duże loki, drobne loczki, włosy karbowane i fale

5 fryzur: proste włosy, duże loki, drobne loczki, włosy karbowane i fale

.

Powłoka ceramiczna zapewniająca równomierne rozprowadzanie ciepła i delikatna dla Twoich włosów

Powłoka ceramiczna zapewniająca równomierne rozprowadzanie ciepła i delikatna dla Twoich włosów

Powłoka ceramiczna zapobiega przesuszeniu włosów i zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

9

Opinie

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie