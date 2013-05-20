Doskonałe rezultaty w każdej sytuacji

Nie wychodź z domu bez niej. Suszarka SalonDry Travel jest tak mała, że zmieści się do każdej torby podróżnej. Składana, prosta w użyciu, ma moc suszenia 1600 W. Zawsze powinna znajdować się na początku listy rzeczy potrzebnych w podróży.