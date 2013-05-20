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Produkcja zakończona

SalonDrySuszarka do włosów

HP4940/00

5
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt
Doskonałe rezultaty w każdej sytuacji
Nie wychodź z domu bez niej. Suszarka SalonDry Travel jest tak mała, że zmieści się do każdej torby podróżnej. Składana, prosta w użyciu, ma moc suszenia 1600 W. Zawsze powinna znajdować się na początku listy rzeczy potrzebnych w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści

Suszarka do włosów SalonDry Travel

Doskonałe rezultaty w każdej sytuacji

  • 1600 W

  • Składany

  • Uniwersalny zakres napięć

  • Etui podróżne

Moc 1600 W umożliwia delikatne suszenie

Moc 1600 W umożliwia delikatne suszenie

Ta suszarka do włosów o mocy 1600 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.

Specyfikacja techniczna

Często zadawane pytania

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie