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SalonDry Suszarka do włosów
Produkcja zakończona
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HP4940/00
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Wszystko (4)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak używać nasadek z suszarką Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się