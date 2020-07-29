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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
do nóg
Golarka z pojedynczą siateczką
Zasilanie bateryjne
Mała, delikatna głowica goląca chroni skórę, pozostawiając ją gładką i miękką
Zapewnia wygodną obsługę
Dzięki specjalnemu uchwytowi antypoślizgowemu urządzenia można używać w optymalny sposób na sucho i na mokro — podczas codziennej kąpieli pod prysznicem lub w wannie.
4.6
z 5
18
Opinie
94%
poleca ten produkt
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Zalety
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Wady
Nemám co vytknout, spokojenost.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Sandy
27/02/2019
Česká republika
Velká spokojenost po všech stránkách.
Doporučuji, zakoupila jsem i dceři, a i ta je spokojena.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
kendy47
27/06/2015
Česká republika
Tento výrobek je výborný.
S LadyShave HP6342 od Philipsu jsem velmi spokojená. Tento strojek je podle mých představ. Doporučuji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení