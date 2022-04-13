5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Usuwanie włosów
Wszystkie serie
SatinShave Essential Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Obsługa klienta
HP6342/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (8)
Kiedy należy wymienić siateczkę golarki damskiej?
Jak należy czyścić golarkę damską Philips?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
Jestem uczulony(a) na nikiel. Czy mimo to mogę korzystać z tego urządzenia?
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
SatinShave EssentialNasadka goląca
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki damskiej Philips Satin
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!