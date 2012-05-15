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Produkcja zakończona
Efekty jak po pobycie w spa
Ten niezwykle precyzyjny trymer pozwala w dowolny sposób modelować okolicę bikini i uzyskać komfortowe, precyzyjne i jedwabiście gładkie efekty.
Przycinanie i modelowanie
Precyzyjny i delikatny trymer, przycina włosy na długość krótszą niż 1 mm (nawet 0,6 mm)
Higieniczna nasadka do przycinania pozwala przycinać włosy na pięć różnych długości (2–10 mm), więc możesz kreatywnie przycinać okolice bikini.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Gośka21
15/05/2012
Polska
Bardzo dobra
Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
40stka
07/11/2013
Polska
świetny produkt
Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer