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Produkcja zakończona
HP6373/00
Efekty jak po pobycie w spa
Przycinaj, kształtuj i usuwaj niechciane włosy z okolic bikini, uzyskując precyzyjne i jedwabiście gładkie efekty dzięki temu niezwykle precyzyjnemu trymerowi.
Przycinanie, modelowanie i golenie
Precyzyjny i delikatny trymer, przycina włosy na długość krótszą niż 1 mm (nawet 0,6 mm)
Higieniczna nasadka do przycinania pozwala przycinać włosy na pięć różnych długości (2–10 mm), więc możesz kreatywnie przycinać okolice bikini.
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