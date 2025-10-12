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Produkcja zakończona

Bikini PerfectTrymer do okolic bikini

HP6375/00

Efekty jak po pobycie w spa

Przycinaj, kształtuj i usuwaj niechciane włosy z okolic bikini, uzyskując precyzyjne i jedwabiście gładkie efekty.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonała precyzja i mniej podrażnień

Efekty jak po pobycie w spa

  • Przycinanie, modelowanie

  • golenie i depilacja

Grzebień z jonami srebra zapewnia higieniczną ochronę

Grzebień z jonami srebra zapewnia higieniczną ochronę

Do użytku standardowego i pod prysznicem

Możliwość używania na sucho i na mokro: do użytku standardowego i pod prysznicem

Ładowanie wystarcza na 60 minut

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie