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Produkcja zakończona
HP6375/00
Efekty jak po pobycie w spa
Przycinaj, kształtuj i usuwaj niechciane włosy z okolic bikini, uzyskując precyzyjne i jedwabiście gładkie efekty.
Przycinanie, modelowanie
golenie i depilacja
Możliwość używania na sucho i na mokro: do użytku standardowego i pod prysznicem
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