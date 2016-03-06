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Produkcja zakończona
Nogi
Depilator jest wyposażony w dokładny system depilacji, który pozostawia skórę gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni
Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!
Dodatkowe ustawienie dużej szybkości pozwala usunąć drobne i trudno dostępne włoski
4.2
z 5
18
Opinie
88%
poleca ten produkt
Karola90
06/03/2016
Polska
Polecam
Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle