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  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
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  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
  • Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg

Produkcja zakończona

SatinelleDepilator Satinelle

HP6400/00

4.2
| (18) Opinie | 88% poleca ten produkt
Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
Depilator firmy Philips zapewnia długotrwały efekt gładkich nóg. Usuwa włoski wraz z cebulkami, gwarantując gładkość skóry nawet przez cztery tygodnie. To najlepszy sposób na usuwanie owłosienia.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybki i dokładny depilator

Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg

  • Nogi

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Depilator jest wyposażony w dokładny system depilacji, który pozostawia skórę gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni

Profilowany, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Profilowany, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!

Dwa ustawienia szybkości — delikatna depilacja i maksymalna wydajność

Dwa ustawienia szybkości — delikatna depilacja i maksymalna wydajność

Dodatkowe ustawienie dużej szybkości pozwala usunąć drobne i trudno dostępne włoski

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

18

Opinie

88%

poleca ten produkt

3
2

06/03/2016

Polska

Polska

Polecam

Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie