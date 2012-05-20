ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

SatinelleDepilator

HP6402/00

4.6

| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg

Depilator firmy Philips zapewnia długotrwały efekt gładkich nóg. Usuwa włoski wraz z cebulkami, gwarantując gładkość skóry nawet przez cztery tygodnie. To najlepszy sposób na usuwanie owłosienia.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybki i dokładny depilator

Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg

  • Z nasadką precyzyjną

Nasadka precyzyjna gwarantuje dokładne usuwanie włosów

Nasadka precyzyjna gwarantuje dokładne usuwanie włosów

Nasadka precyzyjna ustawia depilator w optymalnej pozycji, zwiększając skuteczność usuwania włosków.

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Depilator jest wyposażony w dokładny system depilacji, który pozostawia skórę gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni

Profilowany, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Profilowany, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonale spełnia swoją funkcję.

Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonale spełnia swoją funkcję.

Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator

16/05/2012

Polska

Polska

Ogólnie to świetnie! ;)

Depilator jest śliczny, mały, poręczny, zawsze używam go razem z nasadką i dokładnie goli moje nogi. Łatwo się go myje i jest całkiem bezproblemowy ;). Może jest odrobinkę za głośny, ale to w końcu tylko depilator. Mógłby mieć mniejszy zasilacz i kosmetyczkę do jego przechowywania w zestawie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie