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Produkcja zakończona
Ciesz się długotrwałym efektem gładkich nóg
Depilator firmy Philips zapewnia długotrwały efekt gładkich nóg. Usuwa włoski wraz z cebulkami, gwarantując gładkość skóry nawet przez cztery tygodnie. To najlepszy sposób na usuwanie owłosienia.
Z nasadką precyzyjną
Nasadka precyzyjna ustawia depilator w optymalnej pozycji, zwiększając skuteczność usuwania włosków.
Depilator jest wyposażony w dokładny system depilacji, który pozostawia skórę gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni
Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!
4.6
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator
LilyR
16/05/2012
Polska
Ogólnie to świetnie! ;)
Depilator jest śliczny, mały, poręczny, zawsze używam go razem z nasadką i dokładnie goli moje nogi. Łatwo się go myje i jest całkiem bezproblemowy ;). Może jest odrobinkę za głośny, ale to w końcu tylko depilator. Mógłby mieć mniejszy zasilacz i kosmetyczkę do jego przechowywania w zestawie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6402/00 Epilator