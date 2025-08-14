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Produkcja zakończona

SatinelleDepilator

HP6503/00

4.5

| (606) Opinie | 90% poleca ten produkt

Satinelle Ice Premium

Pierwszy ceramiczny depilator z doskonałą nasadką chłodzącą i systemem masażu ultradźwiękami.

Poznaj wszystkie korzyści

Najdelikatniejszy depilator Philips z chłodzeniem i masażem

Satinelle Ice Premium

System masażu ultradźwiękami

Masaż dźwiękami wysokiej częstotliwości zminimalizuje nieprzyjemne odczucia podczas depilacji.

Hipoalergiczne dyski

Hipoalergiczne dyski

Zmniejszają ryzyko alergicznego podrażnienia skóry podczas depilacji.

Doskonała nasadka chłodząca

Idealnie dopasowuje się do linii ciała, co zapewnia optymalne chłodzenie i mniej bolesną depilację.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

606

Opinie

90%

poleca ten produkt

14/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealnie spełnia swoją rolę

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo praktyczny i poręczny sprzęt, wygodny i w miarę lekki przy dłuższym użytkowaniu. Zarówno funkcja odkurzania jak i mopowania sprawdza się idealnie. Łatwy w użyciu, szybko się czyści. Bateria wystarcza do posprzątania (odkurzanie i mopowanie) mieszkania ok. 50 m.

Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01

Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01

28/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt jest bardzo łatwy i zwinny przy skrętach

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Obawiałem się zakupu ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez odkurzacza pionowego nie korzystałem jeszcze z funkcji mopa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

01/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealny odkurzacz bezprzewodowy

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Kupiłam kilka tygodni temu i jestem zachwycona. Odkurzacz super podświetla nawet w jasnym pomieszczeniu nie spodziewałam się że tyle kurzu na podłodze może być nie widocznego dla ludzkiego oka. Po pierwszym odkurzaniu odnosi się wrażenie jakby podłoga była myta albo nigdy wcześniej nie była czysta. Odkurzacz jest lekki, super cichy wydaje spokojny szum zamiast hałasu. Super opcja z mopowaniem sprawdza się również przy drewnianym parkiecie - parkiet szybko schnie nie jest mocno moczona podłoga. Duży plus że podczas mopowania również wciąga okruchy! Szczotka przymocowana na zawiasie ułatwia odkurzanie ścian czy rogów. Odkurzacz ręczny świetnie się za to sprawdza do kanap. Największe zaskoczenie w szczotce do odkurzania znajduje się rolka wokół której owijane są włosy co pozwala na szybkie przecięcie włosów i ich usunięcie że szczotki. Szczerze polecam jedno urządzenie a posprzątać można naprawdę w krótkim czasie i z lekkościa całe mieszkanie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie