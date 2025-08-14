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Produkcja zakończona
Satinelle Ice Premium
Pierwszy ceramiczny depilator z doskonałą nasadką chłodzącą i systemem masażu ultradźwiękami.
Masaż dźwiękami wysokiej częstotliwości zminimalizuje nieprzyjemne odczucia podczas depilacji.
Zmniejszają ryzyko alergicznego podrażnienia skóry podczas depilacji.
Idealnie dopasowuje się do linii ciała, co zapewnia optymalne chłodzenie i mniej bolesną depilację.
4.5
z 5
606
Opinie
90%
poleca ten produkt
PZSAY
14/08/2025
Polska
Zweryfikowany kupujący
Idealnie spełnia swoją rolę
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo praktyczny i poręczny sprzęt, wygodny i w miarę lekki przy dłuższym użytkowaniu. Zarówno funkcja odkurzania jak i mopowania sprawdza się idealnie. Łatwy w użyciu, szybko się czyści. Bateria wystarcza do posprzątania (odkurzanie i mopowanie) mieszkania ok. 50 m.
Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01
Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01
metal1973
28/06/2024
Polska
Zweryfikowany kupujący
Produkt jest bardzo łatwy i zwinny przy skrętach
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Obawiałem się zakupu ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez odkurzacza pionowego nie korzystałem jeszcze z funkcji mopa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Moika
01/06/2024
Polska
Zweryfikowany kupujący
Idealny odkurzacz bezprzewodowy
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Kupiłam kilka tygodni temu i jestem zachwycona. Odkurzacz super podświetla nawet w jasnym pomieszczeniu nie spodziewałam się że tyle kurzu na podłodze może być nie widocznego dla ludzkiego oka. Po pierwszym odkurzaniu odnosi się wrażenie jakby podłoga była myta albo nigdy wcześniej nie była czysta. Odkurzacz jest lekki, super cichy wydaje spokojny szum zamiast hałasu. Super opcja z mopowaniem sprawdza się również przy drewnianym parkiecie - parkiet szybko schnie nie jest mocno moczona podłoga. Duży plus że podczas mopowania również wciąga okruchy! Szczotka przymocowana na zawiasie ułatwia odkurzanie ścian czy rogów. Odkurzacz ręczny świetnie się za to sprawdza do kanap. Największe zaskoczenie w szczotce do odkurzania znajduje się rolka wokół której owijane są włosy co pozwala na szybkie przecięcie włosów i ich usunięcie że szczotki. Szczerze polecam jedno urządzenie a posprzątać można naprawdę w krótkim czasie i z lekkościa całe mieszkanie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01