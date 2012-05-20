Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Idealnie gładka skóra przez wiele tygodni
Zacznij przygodę z depilacją z nowym zestawem firmy Philips, który usuwa włoski wraz z cebulkami, pozostawiając skórę jedwabiście gładką przez kilka tygodni, a nie kilka dni. W zestawie znajdują się nasadki dla początkujących użytkowników, które pomogą osiągnąć lepsze rezultaty w delikatny sposób.
Sensitive
Dodatkowo hipoalergiczne dyski zapewniają optymalną higienę.
Głowicę można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą wodą, co zapewnia poprawę higieny
Minimalizuje uczucie wyrywania włosków i wygładza skórę po depilacji
3.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Nika2323
20/05/2012
Polska
Doskonaly produkt dla kazdej kobiety
Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
17/12/2013
Polska
Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .
Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
15/05/2012
Polska
Dobry , ładny wygląd
aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator