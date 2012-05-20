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Produkcja zakończona

SatinelleDepilator

HP6508/01

3.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Idealnie gładka skóra przez wiele tygodni

Zacznij przygodę z depilacją z nowym zestawem firmy Philips, który usuwa włoski wraz z cebulkami, pozostawiając skórę jedwabiście gładką przez kilka tygodni, a nie kilka dni. W zestawie znajdują się nasadki dla początkujących użytkowników, które pomogą osiągnąć lepsze rezultaty w delikatny sposób.

Poznaj wszystkie korzyści

Skutecznie usuwa włosy, dba o skórę

Idealnie gładka skóra przez wiele tygodni

  • Sensitive

Ten system depilacji pozwala usunąć włoski o długości nawet 0,5 mm

Ten system depilacji pozwala usunąć włoski o długości nawet 0,5 mm

Dodatkowo hipoalergiczne dyski zapewniają optymalną higienę.

Głowica depilująca z możliwością mycia zapewnia poprawę higieny

Głowica depilująca z możliwością mycia zapewnia poprawę higieny

Głowicę można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą wodą, co zapewnia poprawę higieny

Wałek masujący o podwójnym działaniu zapewnia delikatniejszą depilację

Wałek masujący o podwójnym działaniu zapewnia delikatniejszą depilację

Minimalizuje uczucie wyrywania włosków i wygładza skórę po depilacji

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonaly produkt dla kazdej kobiety

Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .

Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry , ładny wygląd

aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6508/01 Epilator

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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