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Produkcja zakończona
Idealnie gładka skóra na dłużej
Zacznij przygodę z depilacją z nowym zestawem firmy Philips, który usuwa włoski wraz z cebulkami, pozostawiając skórę jedwabiście gładką przez kilka tygodni, a nie kilka dni. W zestawie znajdują się nasadki dla początkujących użytkowników, które pomogą osiągnąć lepsze rezultaty w delikatny sposób.
Do całego ciała, z głowicą golącą
Nasadka podnosi nawet najkrótsze włoski, a następnie odpręża skórę, zapewniając bardzo dokładną i jednocześnie delikatniejszą depilację
Głowica goląca doskonale przylega do kształtów okolic bikini i obszarów pod pachami, zapewniając dokładne i gładkie golenie. Do zestawu dołączono dodatkową nasadkę grzebieniową do przycinania dłuższych włosków przed depilacją lub skracania włosków w okolicach bikini.
Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
underflo
21/01/2016
România
Zweryfikowany kupujący
excelent
produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6509/01 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6509/01 Epilator