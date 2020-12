Głowica goląca z nasadką grzebieniową do golenia i przycinania delikatnych obszarów ciała

Głowica goląca doskonale przylega do kształtów okolic bikini i obszarów pod pachami, zapewniając dokładne i gładkie golenie. Do zestawu dołączono dodatkową nasadkę grzebieniową do przycinania dłuższych włosków przed depilacją lub skracania włosków w okolicach bikini.