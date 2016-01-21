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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Produkcja zakończona

SatinelleDepilator

HP6509/01

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Idealnie gładka skóra na dłużej

Zacznij przygodę z depilacją z nowym zestawem firmy Philips, który usuwa włoski wraz z cebulkami, pozostawiając skórę jedwabiście gładką przez kilka tygodni, a nie kilka dni. W zestawie znajdują się nasadki dla początkujących użytkowników, które pomogą osiągnąć lepsze rezultaty w delikatny sposób.

Poznaj wszystkie korzyści

Skóra pozostaje jedwabiście gładka przez kilka tygodni

Idealnie gładka skóra na dłużej

  • Do całego ciała, z głowicą golącą

Korzystaj z tej nasadki, aby depilacja była dokładniejsza i delikatniejsza

Korzystaj z tej nasadki, aby depilacja była dokładniejsza i delikatniejsza

Nasadka podnosi nawet najkrótsze włoski, a następnie odpręża skórę, zapewniając bardzo dokładną i jednocześnie delikatniejszą depilację

Głowica goląca z nasadką grzebieniową do golenia i przycinania delikatnych obszarów ciała

Głowica goląca z nasadką grzebieniową do golenia i przycinania delikatnych obszarów ciała

Głowica goląca doskonale przylega do kształtów okolic bikini i obszarów pod pachami, zapewniając dokładne i gładkie golenie. Do zestawu dołączono dodatkową nasadkę grzebieniową do przycinania dłuższych włosków przed depilacją lub skracania włosków w okolicach bikini.

Profilowany, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Profilowany, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/01/2016

România

România

Zweryfikowany kupujący

excelent

produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6509/01 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6509/01 Epilator

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie