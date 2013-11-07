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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Do całego ciała, z głowicą golącą
Wykonując okrężne ruchy rękawicą złuszczającą, delikatnie masujesz skórę i usuwasz martwe komórki skóry. Zapewnia to piękną, gładką skórę i niemal całkowicie zapobiega wrastaniu włosków
Nasadka podnosi nawet najkrótsze włoski, a następnie odpręża skórę, zapewniając bardzo dokładną i jednocześnie delikatniejszą depilację.
Dodatkowo hipoalergiczne dyski zapewniają optymalną higienę.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6512 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6512 Epilator