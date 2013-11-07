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  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas
  • Aby skóra była gładka przez cały czas

Produkcja zakończona

SatinelleDepilator

HP6512

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Aby skóra była gładka przez cały czas
Wypróbuj nowy system depilacji firmy Philips, który usuwa włoski wraz z cebulkami, zapewniając gładką skórę na wiele tygodni, i jest wyjątkowo łagodny. W zestawie znajdują się nasadki dla początkujących użytkowników, które pomogą w osiągnięciu doskonałych rezultatów.
Poznaj wszystkie korzyści

Usuwa włoski na wiele tygodni, pielęgnuje skórę

Aby skóra była gładka przez cały czas

  • Do całego ciała, z głowicą golącą

Złuszczanie między depilacjami

Złuszczanie między depilacjami

Wykonując okrężne ruchy rękawicą złuszczającą, delikatnie masujesz skórę i usuwasz martwe komórki skóry. Zapewnia to piękną, gładką skórę i niemal całkowicie zapobiega wrastaniu włosków

Nasadka masująca i unosząca włosy

Nasadka masująca i unosząca włosy

Nasadka podnosi nawet najkrótsze włoski, a następnie odpręża skórę, zapewniając bardzo dokładną i jednocześnie delikatniejszą depilację.

Ten system depilacji pozwala usunąć włoski o długości nawet 0,5 mm

Ten system depilacji pozwala usunąć włoski o długości nawet 0,5 mm

Dodatkowo hipoalergiczne dyski zapewniają optymalną higienę.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6512 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle HP6512 Epilator

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie