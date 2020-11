Delikatna, a jednocześnie skuteczna depilacja

Wyposażony w delikatne dyski depilujące i wyjątkową nasadkę do napinania skóry depilator SatinSoft chroni skórę przez ciągnięciem i zapewnia delikatną depilację na mokro i na sucho. Jest również wyposażony w głowicę golącą, nasadkę do przycinania i nasadkę do delikatnych miejsc. Zobacz wszystkie korzyści