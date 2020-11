Bądź zawsze gotowa do wyjścia!

Ciesz się satynową, gładką skórą z tym nowym zestawem do depilacji całego ciała (edycja limitowana). Bądź zawsze gotowa do wyjścia dzięki temu szybkiemu i wydajnemu depilatorowi, precyzyjnemu depilatorowi do delikatnych obszarów ciała oraz pęsecie do stylizacji brwi.