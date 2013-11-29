ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne

Produkcja zakończona

SatinPerfectDepilator

HP6576

5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Gładka skóra w kilka minut, przez kilka tygodni

Szeroka głowica i dyski ceramiczne o spacjalnej fakturze usuwają więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając doskonałe efekty depilacji. Pragniesz uzyskać gładkość na cztery tygodnie? Depilacja w kilka minut, efekt na tygodnie!

Poznaj wszystkie korzyści

Gładka skóra w kilka minut, przez kilka tygodni

  • Do całego ciała i twarzy

  • Sieć bezprzewodowa

Zapewnia do 40 minut bezprzewodowej depilacji, szybkie ładowanie w 1 godzinę

Zapewnia do 40 minut bezprzewodowej depilacji, szybkie ładowanie w 1 godzinę

Depilator bezprzewodowy umożliwia depilację w dowolnym miejscu. Do 40 minut bezprzewodowego działania, szybkie ładowanie w godzinę.

Szeroka głowica usuwa więcej włosków za jednym razem

Szeroka głowica usuwa więcej włosków za jednym razem

Szeroka głowica do depilacji chwyta i depiluje więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając długotrwałe rezultaty i gładkość w zaledwie kilka minut.

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie