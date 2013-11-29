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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Gładka skóra w kilka minut, przez kilka tygodni
Szeroka głowica i dyski ceramiczne o spacjalnej fakturze usuwają więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając doskonałe efekty depilacji. Pragniesz uzyskać gładkość na cztery tygodnie? Depilacja w kilka minut, efekt na tygodnie!
Do całego ciała i twarzy
Sieć bezprzewodowa
Depilator bezprzewodowy umożliwia depilację w dowolnym miejscu. Do 40 minut bezprzewodowego działania, szybkie ładowanie w godzinę.
Szeroka głowica do depilacji chwyta i depiluje więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając długotrwałe rezultaty i gładkość w zaledwie kilka minut.
Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator
Małgorzatka
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6576 Epilator