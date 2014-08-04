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Produkcja zakończona
Podstawowa pielęgnacja włosów
Suszarka dbająca o włosy podczas stylizacji
Salon Essential
suszarka do włosów
Ta suszarka do włosów o mocy 1400 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.
4.9
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8106/00 Salon Essential
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8106/00 Salon Essential
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8106/00 Salon Essential
dzikaga
29/11/2013
Polska
Idealny produkt
Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8106/00 Salon Essential
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8106/00 Salon Essential