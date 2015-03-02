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Produkcja zakończona
Lepsza pielęgnacja włosów
Doskonałe suszenie włosów dzięki nowej suszarce Care&Control o mocy 1400 W.
Moc 1400 W
Care&Control
Składana
Ta suszarka do włosów o mocy 1400 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Nagrody
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8116/70 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8116/70 Hairdryer