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Produkcja zakończona

Suszarka do włosów

HP8116/00

4.7

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Lepsza pielęgnacja włosów

Doskonałe suszenie włosów dzięki nowej suszarce Care&Control o mocy 1400 W.

Poznaj wszystkie korzyści

Suszarka Care&Control

Lepsza pielęgnacja włosów

  • Moc 1400 W

  • Care&Control

  • Składana

Moc 1400 W umożliwia szybkie i delikatne suszenie

Moc 1400 W umożliwia szybkie i delikatne suszenie

Ta suszarka do włosów o mocy 1400 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-612375

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8116/70 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8116/70 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie