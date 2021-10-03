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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
ThermoProtect
2100 W
6 ustawień temperatury i prędkości
Zimny nadmuch
Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
4.9
z 5
179
Opinie
98%
poleca ten produkt
Dor1962
03/10/2021
Polska
doskonały wyrób
posiada ThermoProtekt regulacje strumieniową dyfuzor do zwiększenia objętości włosów śmiało kupować
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Monique s
19/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
szybka w suszeniu
Bardzo fajna suszarka. Szybko suszy włosy. Polecam
Zalety
szybkość suszenia
Wady
cienki kabel zasilający
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Piotr K.
18/05/2021
Polska
moja opinia
bardzo fajna suszarka, myślałem że będzie mniejsza ale i tak jest super i oki
Zalety
szybko suszy włosy
Wady
głośna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów