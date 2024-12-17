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  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
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  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
  • Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect

Produkcja zakończona

DryCare AdvancedSuszarka do włosów

HP8232/00

4.9
| (235) Opinie | 99% poleca ten produkt
Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
Chroń swoje włosy, nie rezygnując z szybkiego suszenia. Suszarka oferuje różne ustawienia szybkości i temperatury. Jest również wyposażona w funkcję ThermoProtect służącą do szybkiego suszenia w stałej, łagodnej temperaturze, a także w funkcję pielęgnacji jonowej zapewniającą proste i lśniące włosy.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

z dyfuzorem zwiększającym objętość i nasadką modelującą 14 mm.

Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect

  • ThermoProtect i pielęgnacja jonowa

  • 2200 W

  • Pielęgnacja jonowa

  • Dyfuzor zwiększający objętość włosów

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.

Profesjonalna moc 2200 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Profesjonalna moc 2200 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

235

Opinie

99%

poleca ten produkt

3

17/12/2024

Polska

Polska

Najlepsza suszarka

Kupiłam ją około 6 lat temu. W tym momencie umiera niestety z mojej winy lecz gdyby była dostępna gdziekolwiek kupiłabym ponownie na następne lata.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

03/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna suszarka do włosów kręconych

Kupiłam ją mamie, ma kręcone włosy i jest zachwycona. Brak puchu, włosy nie są rozdmuchane, ładnie się układają. Serdecznie polecam!

Zalety

Zimny nadmuch, regulacja siły nadmuchu, wielkość suszarki

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Pełna satysfakcja

Jestem bardzo zadowolona. Suszarka jest bardzo lekka jak na swoją wielkość. Wygodna w użyciu. Doceniam regulację temperatury, szczególnie opcję chroniąca włosy - suszy dosyć szybko nie niszcząc ich. Atrakcyjna cena. Polecam.

Zalety

Cena, jakość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie