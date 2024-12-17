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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
ThermoProtect i pielęgnacja jonowa
2200 W
Pielęgnacja jonowa
Dyfuzor zwiększający objętość włosów
Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
4.9
z 5
235
Opinie
99%
poleca ten produkt
Aga94
17/12/2024
Polska
Najlepsza suszarka
Kupiłam ją około 6 lat temu. W tym momencie umiera niestety z mojej winy lecz gdyby była dostępna gdziekolwiek kupiłabym ponownie na następne lata.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Emilia Chalamet
03/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna suszarka do włosów kręconych
Kupiłam ją mamie, ma kręcone włosy i jest zachwycona. Brak puchu, włosy nie są rozdmuchane, ładnie się układają. Serdecznie polecam!
Zalety
Zimny nadmuch, regulacja siły nadmuchu, wielkość suszarki
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
RondelE.
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Pełna satysfakcja
Jestem bardzo zadowolona. Suszarka jest bardzo lekka jak na swoją wielkość. Wygodna w użyciu. Doceniam regulację temperatury, szczególnie opcję chroniąca włosy - suszy dosyć szybko nie niszcząc ich. Atrakcyjna cena. Polecam.
Zalety
Cena, jakość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów