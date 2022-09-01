ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
  • 4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask

ThermoProtect IonicSuszarka do włosów

HP8238/00

4.9
| (355) Opinie | 99% poleca ten produkt
4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask
Chroń swoje włosy, nie rezygnując z szybkiego suszenia. Suszarka oferuje różne ustawienia siły nadmuchu i temperatury. Jest również wyposażona w funkcję ThermoProtect służącą do szybkiego suszenia w stałej, łagodnej temperaturze, a także w funkcję pielęgnacji jonowej.
Poznaj wszystkie korzyści
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

z dyfuzorem masującym i koncentratorem 11 mm

4 razy więcej jonów zapewnia włosom piękny blask

  • 2300 W

  • Ustawienie ThermoProtect

  • z dyfuzorem masującym

  • Pielęgnacja jonowa

Profesjonalna moc 2300 W

Profesjonalna moc 2300 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Eleganckie, kobiece wzornictwo podkreślające wydajność i jakość

Eleganckie, kobiece wzornictwo podkreślające wydajność i jakość

Ta suszarka odzwierciedla nowoczesne, wyrafinowane podejście do wzornictwa. Łagodne, płynne kontury i wydłużone proporcje subtelnie przywodzą na myśl kobiecość. Z kolei precyzyjne detale oraz wysokiej jakości materiały i wykończenie są dowodem na doskonałą wydajność produktu.

4 razy mocniejsza pielęgnacja jonowa zapewnia piękny blask

4 razy mocniejsza pielęgnacja jonowa zapewnia piękny blask

Zafunduj swoim włosom intensywną pielęgnację jonową. Ta suszarka emituje dwukrotnie więcej naładowanych ujemnie jonów niż inne suszarki firmy Philips. Rezultatem są lśniące, gładkie włosy. Pozwól im błyszczeć!

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

355

Opinie

99%

poleca ten produkt

01/09/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra suszarka

Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.

Zalety

odpowiednia temperatura, jakość wykonania

Wady

ciężar, głośność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

07/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wysoki komfort użytkowania

Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.

Zalety

jak wyżej

Wady

jeszcze nie stwierdzono

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

30/09/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt posiada super funkcje

Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek

Zalety

Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza

Wady

Nie zauważyłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8243/00 Suszarka KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8243/00 Suszarka KeraShine

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie