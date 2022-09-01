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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
2300 W
Ustawienie ThermoProtect
z dyfuzorem masującym
Pielęgnacja jonowa
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Ta suszarka odzwierciedla nowoczesne, wyrafinowane podejście do wzornictwa. Łagodne, płynne kontury i wydłużone proporcje subtelnie przywodzą na myśl kobiecość. Z kolei precyzyjne detale oraz wysokiej jakości materiały i wykończenie są dowodem na doskonałą wydajność produktu.
Zafunduj swoim włosom intensywną pielęgnację jonową. Ta suszarka emituje dwukrotnie więcej naładowanych ujemnie jonów niż inne suszarki firmy Philips. Rezultatem są lśniące, gładkie włosy. Pozwól im błyszczeć!
4.9
z 5
355
Opinie
99%
poleca ten produkt
kruk3
01/09/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra suszarka
Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.
Zalety
odpowiednia temperatura, jakość wykonania
Wady
ciężar, głośność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
K_F_
07/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wysoki komfort użytkowania
Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.
Zalety
jak wyżej
Wady
jeszcze nie stwierdzono
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Monikacz
30/09/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt posiada super funkcje
Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek
Zalety
Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza
Wady
Nie zauważyłam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8243/00 Suszarka KeraShine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8243/00 Suszarka KeraShine