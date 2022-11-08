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  • Tajna broń profesjonalistów

Suszarka do włosów

HP8250/00

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Tajna broń profesjonalistów
Nowa, udoskonalona suszarka SalonDry Pro 2300. Ta suszarka firmy Philips jest teraz lżejsza o 20% i zapewnia o 30% silniejszy strumień powietrza.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Suszarka SalonDry Pro 2300

Tajna broń profesjonalistów

  • 2300 W

  • Pielęgnacja jonowa

  • z dyfuzorem

  • Powłoka ceramiczna

Profesjonalna moc 2300 W pozwala uzyskać doskonałe efekty stylizacji

Profesjonalna moc 2300 W pozwala uzyskać doskonałe efekty stylizacji

Profesjonalna moc 2300 W pozwala uzyskać doskonałe efekty stylizacji

6 regulowanych ustawień szybkości i temperatury

6 regulowanych ustawień szybkości i temperatury

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/11/2022

Polska

Polska

Mocny strumień powietrza

Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów

20/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra suszarka

Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów

04/07/2019

Україна

Україна

Фен бомба

Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie