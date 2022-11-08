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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
2300 W
Pielęgnacja jonowa
z dyfuzorem
Powłoka ceramiczna
Profesjonalna moc 2300 W pozwala uzyskać doskonałe efekty stylizacji
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
krolowakarolina
08/11/2022
Polska
Mocny strumień powietrza
Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów
Joana
20/10/2015
Polska
Bardzo dobra suszarka
Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Suszarka do włosów
Irina23
04/07/2019
Україна
Фен бомба
Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8250/00 Hairdryer