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  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
  • Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy

DryCare PrestigeSuszarka do włosów

HP8260/00

4.6
| (27) Opinie | 93% poleca ten produkt
Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy
Suszarka Philips ProCare chroni włosy przed przegrzewaniem dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii EHD™. Specjalnie zaprojektowany wylot powietrza delikatnie rozprowadza na włosach ciepło i zapobiega oparzeniom włosów i skóry głowy.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Suszarka do włosów zapewniająca maksymalną pielęgnację

Lepsza ochrona i zdrowe, lśniące włosy

  • Równomierne rozprowadzanie ciepła (EHD)

  • 2300 W

  • ThermoProtect i pielęgnacja jonowa

  • Dyfuzor zwiększający objętość włosów

Mniej przegrzewania dzięki funkcji równomiernego rozprowadzania ciepła (EHD)

Mniej przegrzewania dzięki funkcji równomiernego rozprowadzania ciepła (EHD)

Zaawansowana technologia Philips EHD oznacza, że w suszarce zastosowano wylot powietrza o wyjątkowej konstrukcji zapewniającej równomierne rozprowadzanie ciepła nawet w przypadku wysokich temperatur, co zapobiega powstawaniu szkodliwych, gorących punktów. Zapewnia to najwyższą ochronę włosów przed przegrzewaniem i pomaga zachować ich zdrowie i blask.

Najlepsza temperatura do suszenia włosów dzięki funkcji ThermoProtect

Najlepsza temperatura do suszenia włosów dzięki funkcji ThermoProtect

Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

27

Opinie

93%

poleca ten produkt

3
2

28/09/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

28/12/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetna suszarka

Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

20/11/2016

Polska

Polska

Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów

Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie