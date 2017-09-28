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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Równomierne rozprowadzanie ciepła (EHD)
2300 W
ThermoProtect i pielęgnacja jonowa
Dyfuzor zwiększający objętość włosów
Zaawansowana technologia Philips EHD oznacza, że w suszarce zastosowano wylot powietrza o wyjątkowej konstrukcji zapewniającej równomierne rozprowadzanie ciepła nawet w przypadku wysokich temperatur, co zapobiega powstawaniu szkodliwych, gorących punktów. Zapewnia to najwyższą ochronę włosów przed przegrzewaniem i pomaga zachować ich zdrowie i blask.
Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.
Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.
4.6
z 5
27
Opinie
93%
poleca ten produkt
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
mmijal
28/12/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Świetna suszarka
Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
marciagr
20/11/2016
Polska
Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów
Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów