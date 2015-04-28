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Produkcja zakończona

Suszarka do włosów

HP8270/00

5

| (30) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zdrowsze suszenie dzięki innowacyjnemu czujnikowi

Suszarka ActiveCare firmy Philips jest wyposażona w wyjątkowy czujnik TempPrecision™, który mierzy temperaturę włosów i automatycznie zatrzymuje nagrzewanie, kiedy włosy są suche. Dzięki temu włosy utrzymują zdrowy poziom wilgotności.

Poznaj wszystkie korzyści

Suszenie włosów i pielęgnacja

Zdrowsze suszenie dzięki innowacyjnemu czujnikowi

  • 2300 W

  • Czujnik TempPrecision

  • Pielęgnacja jonowa

  • 6 ustawień prędkości/temperatury

Pełna ochrona włosów przed przegrzewaniem dzięki czujnikowi TempPrecision

Pełna ochrona włosów przed przegrzewaniem dzięki czujnikowi TempPrecision

Wyjątkowy czujnik TempPrecision™ mierzy temperaturę włosów podczas suszenia i automatycznie zatrzymuje nagrzewanie, kiedy włosy są suche. Dzięki temu włosy utrzymują zdrowy poziom wilgotności, są zdrowe i błyszczące. Wskaźnik LED na górze suszarki informuje o włączeniu czujnika.

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Lepsza pielęgnacja dzięki elementom ceramicznym emitującym ciepło podczerwone

Lepsza pielęgnacja dzięki elementom ceramicznym emitującym ciepło podczerwone

Element ceramiczny wydziela delikatne ciepło podczerwone, które pomaga suszyć włosy od środka i chroni je przed przesuszeniem, nie zmniejszając szybkości i skuteczności suszenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

30

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów

16/08/2014

Polska

Polska

Meggaa super

Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie