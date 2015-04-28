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Produkcja zakończona
Zdrowsze suszenie dzięki innowacyjnemu czujnikowi
Suszarka ActiveCare firmy Philips jest wyposażona w wyjątkowy czujnik TempPrecision™, który mierzy temperaturę włosów i automatycznie zatrzymuje nagrzewanie, kiedy włosy są suche. Dzięki temu włosy utrzymują zdrowy poziom wilgotności.
2300 W
Czujnik TempPrecision
Pielęgnacja jonowa
6 ustawień prędkości/temperatury
Wyjątkowy czujnik TempPrecision™ mierzy temperaturę włosów podczas suszenia i automatycznie zatrzymuje nagrzewanie, kiedy włosy są suche. Dzięki temu włosy utrzymują zdrowy poziom wilgotności, są zdrowe i błyszczące. Wskaźnik LED na górze suszarki informuje o włączeniu czujnika.
Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.
Element ceramiczny wydziela delikatne ciepło podczerwone, które pomaga suszyć włosy od środka i chroni je przed przesuszeniem, nie zmniejszając szybkości i skuteczności suszenia.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
30
Opinie
100%
poleca ten produkt
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów
Piter111
16/08/2014
Polska
Meggaa super
Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8270/00 Suszarka do włosów