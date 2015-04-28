Tak wiele czasu poświęcamy wyborowi odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji włosów, zupełnie zapominając o tym, że odpowiednie suszenie włosów samo w sobie jest zabiegiem pielęgnacyjnym. Niszczymy włosy zbyt gorącym nawiewem, puszymy jej używając kiepskich suszarek, czynimy szkody, których nie naprawi nawet najlepsza odzywka! Na szczęście jest suszarka Philips HP8270/00 ActiveCare! Posiada ona szereg funkcji, które sprawiają, że nie tylko doskonale wysuszy ona nasze włosy, ale również zadba o ich wygląd i kondycję. Oprócz standardowych funkcji takich jak: - Delikatne suszenie - Szybkie suszenie - Silny strumień powietrza - Delikatny strumień powietrza suszarka wyposażona jest także w przycisk zimnego nadmuchu oraz ochronę przed przegrzaniem się włosów. Te dwie funkcje są wręcz idealne dla mnie, ponieważ zbyt gorące powietrze suszarki wywołuje na mojej twarzy nieestetyczne i długo utrzymujące się wypieki. Z tego powodu do tej pory używałam suszarek do włosów tylko w ostateczności. Suszarka Philips HP8270/00 ActiveCare jest spełnieniem moich marzeń! Dzięki funkcji chłodnego nawiewu, nie muszę obawiać się rumieńców. Kolejnym czynnikiem, który wyróżnia suszarkę Philips na tle innych jest funkcja jonizacji. Nie tylko nadaje ona włosów blasku, ale również zapobiega skręcaniu. Moje włosy nigdy nie były tak proste i lśniące! I to bez użycia prostownicy, pianki, czy lakieru do włosów! Philips HP8270/00 ActiveCare to produkt dla tych z nas, którym zależy na nie tylko na wyglądzie, ale również na kondycji włosów :)