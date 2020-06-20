Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Pielęgnacja jonowa
Temperatura działania 220°C
Dokładna kontrola
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 60 sekundach
4.7
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Zalety
Изправя и загрява бързо
Wady
Няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul