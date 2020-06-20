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  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
  • Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej

EssentialCareProstownica

HP8324/00

4.7
| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt
Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej
Zaprojektowana specjalnie z myślą o pielęgnacji jonowej i precyzyjnym sterowaniu prostownica Philips Essential Care umożliwia dokładne i delikatne wyprostowanie włosów, a także nadanie im blasku.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Prostownica o precyzyjnej regulacji

Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji jonowej

  • Pielęgnacja jonowa

  • Temperatura działania 220°C

  • Dokładna kontrola

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną temperaturą

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną temperaturą

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 60 sekundach

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Zalety

Изправя и загрява бързо

Wady

Няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie