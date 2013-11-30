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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Płytki ceramiczne
Temperatura od 140 do 220°C
Pielęgnacja jonowa
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów, które najlepiej nadają się na płytki w prostownicach. Płytki SilkySmooth zostały stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i właściwości pielęgnacyjnych ceramiki w celu zapewnienia idealnie lśniących włosów.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Nagrody
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth
misoczi
29/11/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie
Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth