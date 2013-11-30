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  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
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  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
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  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask
  • Delikatne prostowanie i jonowy blask

Produkcja zakończona

Care SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Delikatne prostowanie i jonowy blask
Prostownica do włosów Philips Care ma najgładsze płytki grzejne, co znacznie zmniejsza tarcie, zapobiegając łamaniu się włosów i sprawiając, że zdrowo lśnią
Poznaj wszystkie korzyści

Zwrot do 250 zł

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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Prostownica z gładkimi płytkami

Delikatne prostowanie i jonowy blask

  • Płytki ceramiczne

  • Temperatura od 140 do 220°C

  • Pielęgnacja jonowa

Dwa razy większa gładkość włosów dzięki płytkom ceramicznym SilkySmooth

Dwa razy większa gładkość włosów dzięki płytkom ceramicznym SilkySmooth

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów, które najlepiej nadają się na płytki w prostownicach. Płytki SilkySmooth zostały stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i właściwości pielęgnacyjnych ceramiki w celu zapewnienia idealnie lśniących włosów.

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną temperaturą

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną temperaturą

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie

Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8333/00 Care SilkySmooth

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie