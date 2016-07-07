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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Care Edition
Jonowa
230°C
Powłoka ceramiczna z keratyną
Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną zapewniająca lepszą pielęgnację włosów
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
4.7
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
lulu
07/07/2016
Polska
POLECAM!
Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine
NatAnia
30/09/2015
Polska
Uwielbiam i polecam !
Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Žehlička na vlasy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Žehlička na vlasy