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  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
  • Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy

Prostownica KeraShine

HP8348/00

4.7
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy
Nowa prostownica jonowa KeraShine firmy Philips jest wyposażona w płytki ceramiczne z formułą keratynową i umożliwia wyprostowanie włosów w delikatniejszy sposób.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

dzięki powłoce ceramicznej z keratyną

Delikatne prostowanie — jedwabiście gładkie włosy

  • Care Edition

  • Jonowa

  • 230°C

  • Powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną zapewniająca lepszą pielęgnację włosów

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Temperatura działania 230°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Temperatura działania 230°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/07/2016

Polska

Polska

POLECAM!

Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine

30/09/2015

Polska

Polska

Uwielbiam i polecam !

Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Prostownica KeraShine

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Žehlička na vlasy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8348/00 Žehlička na vlasy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie