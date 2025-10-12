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HP8600/40
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
wałek lokówki o średnicy 32 mm
Powłoka ceramiczna
Temperatura 180°C
Automatyczne wyłączanie
Jeśli chcesz ułożyć piękne loki lub fale, potrzebujesz lokówki o średniej średnicy. 32 mm to idealny rozmiar lokówki pozwalający uzyskać modne loki i fale. To wybór naprawdę godny profesjonalistów.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.
Wystarczy wysunąć lokówkę! Konstrukcja urządzenia ułatwia uwalnianie loków — należy po prostu wysunąć lokówkę z włosów, gdy loki są gotowe.
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