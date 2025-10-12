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  • Prosty sposób na naturalne, sprężyste loki
  • Prosty sposób na naturalne, sprężyste loki

Lokówka

HP8600/40

Prosty sposób na naturalne, sprężyste loki
Naturalne, sprężyste loki w prosty sposób. Uzyskaj naturalny wygląd loków, korzystając z lokówki SimplySalon Curl. Końcówka o średnicy 32 mm oraz ceramiczna powłoka wyróżniają to urządzenie na tle konkurencji.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Lokówka SimplySalon

Prosty sposób na naturalne, sprężyste loki

  • wałek lokówki o średnicy 32 mm

  • Powłoka ceramiczna

  • Temperatura 180°C

  • Automatyczne wyłączanie

Lokówka o średnicy 32 mm pozwala uzyskać piękne loki i fale

Lokówka o średnicy 32 mm pozwala uzyskać piękne loki i fale

Jeśli chcesz ułożyć piękne loki lub fale, potrzebujesz lokówki o średniej średnicy. 32 mm to idealny rozmiar lokówki pozwalający uzyskać modne loki i fale. To wybór naprawdę godny profesjonalistów.

Temperatura 180°C zapewnia wspaniałe rezultaty

Temperatura 180°C zapewnia wspaniałe rezultaty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.

Krótki zacisk lokówki umożliwia łatwe uwolnienie podkręconego pasma

Wystarczy wysunąć lokówkę! Konstrukcja urządzenia ułatwia uwalnianie loków — należy po prostu wysunąć lokówkę z włosów, gdy loki są gotowe.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie