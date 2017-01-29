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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Care Edition
Wałek 25 mm
Temperatura od 130 do 200°C
Powłoka ceramiczna z keratyną
Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną zapewnia lepszą pielęgnację włosów.
Korzystając z wałka o średnicy 25 mm, można stworzyć modną fryzurę, układając luźne loki wyglądające tak naturalnie, jakby ich nakręcenie nie wymagało żadnego wysiłku.
Pokrętło Rheostat z 8 ustawieniami temperatury (od 130 do 200°C) umożliwia wybór temperatury odpowiedniej dla danego rodzaju włosów
4.9
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Krystyna11
29/01/2017
Polska
Naprawdę polecam ;)
Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Lokówka KeraShine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Lokówka KeraShine
Rox27
02/07/2020
România
Zweryfikowany kupujący
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Ondulator KeraShine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas