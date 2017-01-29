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  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
  • Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków

Lokówka KeraShine

HP8607/00

4.9
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków
Marzysz o lokach, które wyglądają naturalnie i które łatwo ułożyć? Chcesz uniknąć uszkodzeń i przesuszania włosów? Nowa lokówka KeraShine jest wyposażona w wałek o średnicy 25 mm umożliwiający tworzenie naturalnie wyglądających loków. Ponadto ma ochronną powłokę ceramiczną z keratyną i funkcję dostosowania temperatury.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

dzięki powłoce ceramicznej z keratyną

Delikatne modelowanie — efekt naturalnych loków

  • Care Edition

  • Wałek 25 mm

  • Temperatura od 130 do 200°C

  • Powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną zapewnia lepszą pielęgnację włosów.

Wałek o średnicy 25 mm umożliwia tworzenie naturalnie wyglądających loków

Wałek o średnicy 25 mm umożliwia tworzenie naturalnie wyglądających loków

Korzystając z wałka o średnicy 25 mm, można stworzyć modną fryzurę, układając luźne loki wyglądające tak naturalnie, jakby ich nakręcenie nie wymagało żadnego wysiłku.

Pokrętło Rheostat i 8 ustawień temperatury

Pokrętło Rheostat z 8 ustawieniami temperatury (od 130 do 200°C) umożliwia wybór temperatury odpowiedniej dla danego rodzaju włosów

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

29/01/2017

Polska

Polska

Naprawdę polecam ;)

Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Lokówka KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Lokówka KeraShine

02/07/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Ondulator KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie