Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę. Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po naciśnięciu jednego przycisku, można więc z łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat to piękne, sprężyste loki.